Легковушка и КамАЗ столкнулись на Ярославском шоссе

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Авария с участием грузового и легкового автомобилей произошла на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Столкновение автомобилей Hyundai и КамАЗ произошло на Ярославском шоссе в районе дома № 65. В результате аварии был госпитализирован водитель Hyundai в городскую больницу № 20 с переломом ноги.

По словам источника в правоохранительных органах, в результате аварии произошел незначительный розлив топлива. Подробности аварии уточняются.

Ранее сообщалось об аварии с участием трех автомобилей на 168-м километре трассы "Каспий" в городском округе Серебряные Пруды. Там столкнулись две легковушки и грузовой автомобиль. В результате происшествия один человек погиб и двое получили различные травмы.

