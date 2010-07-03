Три автомобиля столкнулись в Гагаринском тоннеле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко/Игорь Иванко

Авария с участием трех машин произошла в Гагаринском тоннеле в районе Ленинского проспекта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

На место ДТП уже прибыли сотрудники скорой помощи, информация о пострадавших уточняется. Движение в районе аварии временно затруднено.

Ранее сообщалось об аварии с участием трех автомобилей на 168-м километре трассы "Каспий" в городском округе Серебряные Пруды. Там столкнулись две легковушки и грузовой автомобиль. В результате происшествия один человек погиб и двое получили различные травмы.

