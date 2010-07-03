Полицейский автомобиль попал в аварию на Кутузовском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейский автомобиль, который ехал с включенными спецсигналами, столкнулся с ВАЗ-2115 на Кутузовском проспекте около пересечения с Аминьевским шоссе.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по городу, ВАЗ выехал на встречную полосу. После ДТП ВАЗ столкнулся еще с тремя автомобилями.

По предварительным данным, пострадавших нет. Автомобили получили технические повреждения. Проводится проверка. Движение на Кутузовском проспекте затруднено.

Два человека ранее пострадали в результате ДТП с участием такси и маршрутки на Кутузовском проспекте.