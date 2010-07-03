Две легковушки и грузовик столкнулись на трассе в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб, двое пострадали в аварии с участием трех автомобилей в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

По данным ведомства, ДТП произошло утром 4 июня на 168-м километре трассы "Каспий" в городском округе Серебряные Пруды. Там столкнулись две легковушки и грузовой автомобиль. "В результате происшествия один человек погиб и двое получили различные травмы", – сказано в сообщении пресс-службы.

Как уточнили Агентству "Москва" в областном главке МВД, участниками встречного столкновения стали легковые машины Lada и Mercedes, а также грузовик DAF. На месте ДТП работают сотрудники полиции.