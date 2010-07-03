Один человек пострадал в ДТП на юго-востоке столицы

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В аварии с участием двух легковых автомобилей в районе Люблино пострадал один человек. Столкнулись Kia и Ford, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД.

ДТП случилось утром во вторник, 4 июня, в районе дома № 27 по улице Новороссийская.

Вечером в понедельник авария с участием маршрутки произошла на Кутузовском проспекте в сторону центра. Столкнулись автомобиль такси, легковая машина и микроавтобус с пассажирами.

