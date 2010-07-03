Три человека погибли в результате ДТП под Наро-Фоминском

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два легковых автомобиля столкнулись в Наро-Фоминском районе Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

"На 73-м километре федеральной автодороги М-3 столкнулись две легковушки. По предварительным данным, погибли три человека", – сказал собеседник агентства.

К настоящему времени уточняется дополнительная информация о ДТП.

Ранее сообщалось о столкновении двух транспортных средств на 20-м километре автодороги Ногинск – Боровское – Стромынь – Крест. В результате аварии один человек погиб и один пострадал.

