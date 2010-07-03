Движение на внутренней стороне МКАД восстановлено

Фото: twitter.com/gucodd

Движение на 35-м километре МКАД восстановили. Движение на трассе перекрывали после возгорания автомобиля. Об этом сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) в своем аккаунте в Twitter.

"Возгорание ликвидировано. Без пострадавших. Движение открыли, но затруднения остаются", – говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировано. Без пострадавших. Движение открыли, но затруднения остаются. https://t.co/BF29JKMVWl — ЦОДД (@gucodd) 6 июня 2019 г.



Ранее сообщалось о встречном столкновении двух легковушек и грузовика на трассе "Каспий" в Подмосковье. В аварии один человек погиб, еще двое пострадали.

