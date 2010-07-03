Один человек погиб в результате ДТП в Богородском округе

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Один человек погиб в результате ДТП в городском округе Богородский. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Авария с участием двух транспортных средств произошла в 15:50 на 20-м километре дороги Ногинск – Стромынь в городском округе Богородский.

"В результате происшествия один человек погиб, один человек ранен", – говорится в сообщении.

Ранее произошла авария с участием автомобилей Hyundai и КамАЗ на Ярославском шоссе в районе дома № 65. В результате аварии был госпитализирован водитель Hyundai в городскую больницу № 20 с переломом ноги.

