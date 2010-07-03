Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Богородском округе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Столкновение двух транспортных средств произошло в 17:48 на 20-м километре автодороги Ногинск – Боровское – Стромынь – Крест.

"В результате аварии один человек погиб и один ранен", – говорится в сообщении.

Ранее произошла авария с участием автомобилей Hyundai и КамАЗ на Ярославском шоссе в районе дома № 65. В результате аварии был госпитализирован водитель Hyundai в городскую больницу № 20 с переломом ноги.

