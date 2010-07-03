Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Подмосковье

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Водитель мотоцикла погиб в ДТП с участием легкового автомобиля в Подмосковье.

Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, авария произошла в Дмитровском городском округе.

Транспортные средства двигались в попутном направлении, передает Агентство "Москва".

Ранее мотоциклист погиб при столкновении с эвакуатором на западе Москвы.