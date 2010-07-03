Две иномарки столкнулись на трассе под Балашихой

На трассе под Балашихой немецкая иномарка буквально залетела на кабриолет. ДТП случилось утром 8 июня. Недалеко от автобусной остановки столкнулись Audi А4 и Pontiac – они снесли дорожный знак и зацепили фонарный столб, передает телеканал Москва 24.

Несмотря на раннее время суток, у места аварии собрались десятки зевак. Они были удивлены, как получилось, что иномарки оказались в таком необычном положении. Некоторые предположили, что водители устроили гонки.

Ранее сообщалось, что водитель мотоцикла погиб в ДТП с участием легкового автомобиля в Подмосковье. Авария произошла в Дмитровском городском округе. Транспортные средства двигались в попутном направлении.

