СК начал проверку по факту ДТП с автобусами в Сочи

Следователи начали проверку по факту ДТП с участием двух экскурсионных автобусов в Имеретинской низменности в Сочи, говорится на сайте СУ СК по Краснодарскому краю. Обстоятельства инцидента также установят в Ростехнадзоре.

ДТП случилось в 8:15 на пересечении улиц Старообрядческой и Таврической. От удара один из автобусов перевернулся на бок. По данным правоохранительных органов, авария произошла по вине одного из водителей – он не уступил дорогу.

За помощью медиков обратились 26 пострадавших. С их родственниками работают медицинские психологи.

"Все пострадавшие доставлены в больницы города Сочи. Из них трое детей, их состояние удовлетворительное. Остальные взрослые, 5 человек находятся сейчас в Адлерской больнице, где проходят диагностику, один из них – в операционном отделении. В Сочинскую городскую больницу доставлено 18 человек, двое из них сейчас в операционном отделении, остальные проходят обследование", – говорится на сайте городской администрации.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил направить из Краснодара в Сочи вертолет санитарной авиации с консультативной бригадой врачей, а также задействовать все медицинские службы региона. Уже известно, что двух пострадавших доставят санавиацией на лечение в региональный центр.

Травмы получили клиенты туристической компании "Фишт". Директор фирмы Лариса Кушнарева рассказала РИА Новости, что пострадавшим окажут помощь и поддержку.

"Мы сейчас едем к пострадавшим туристам. Мы к каждому подойдем, расспросим, какая помощь нужна, окажем. Даже это не обсуждается. Страховка пассажиров есть. Они получат выплаты. Страховая компания "Макс". Сумма страховки будет определяться страховой компанией, мы в нее обратимся завтра. Иностранцев в группе не было", – рассказала Кушнарева.



В Сочи столкнулись два туристических автобуса

Также она заверила, что перевернувшийся автобус был исправен, проходил техосмотр.

Туристы, находившиеся во втором автобусе, попавшем в ДТП, продолжили экскурсию после замены транспорта.

