Попавшие в ДТП в Сочи туристы продолжили поездку на другом автобусе

Попавшие в ДТП с автобусами в Сочи туристы продолжили поездку на другом транспорте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на туристическую компанию "Вокруг Сочи".

"В автобусе туркомпании "Вокруг Сочи" никто не пострадал. Туристы ехали с Имеретинской низменности на курорт "Роза Хутор". Со слов ответственного группы, после ДТП туристы пожелали продолжить поездку, им был подан другой автобус, на котором они отправились дальше", – сказали в компании.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения туристических автобусов пострадали 23 человека. Для оказания помощи пострадавшим были привлечены все медицинские службы, в том числе психолог. Кроме того, в Сочи был отправлен из Краснодара медицинский самолет с бригадой врачей, при необходимости пострадавшие будут перевезены в ведущие больницы краевой столицы.

"По состоянию на 11.00 по московскому времени за медпомощью обратилось 26 человек. На месте работало 19 бригад скорой медицинской помощи. Госпитализировано 23 человека, в том числе трое детей", – говорится в сообщении.

Утром в воскресенье, 9 июня, два экскурсионных автобуса столкнулись на пересечении Старообрядческой и Таврической улиц.

По информации ГИБДД, автобус "Mercedes-Benz Sprinter" (экскурсионный маршрут "Олимпийский парк – горный кластер") перевозил 18 пассажиров. В автобус "Yutong" (экскурсионный маршрут "Олимпийский парк – Красная поляна") ехали 20 человек.

