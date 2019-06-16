Возбуждено уголовное дело после ДТП с 8 жертвами под Воронежем

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Уголовное дело возбуждено после ДТП под Воронежем, в котором погибли восемь человек, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Выяснилось, что 39-летний житель города Семилуки выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Caravelle под управлением 73-летнего жителя города Острогожска. Десятилетняя девочка оказалась единственной выжившей в аварии. Ее доставили в областную детскую клиническую больницу № 2 Воронежа.

Состояние оценивалось как тяжелое. По предварительной информации, у ребенка открытые переломы ног, переломы рук, закрытая черепно-мозговая травма.

Ей окажут всю необходимую помощь, сообщает правительство региона.

Ранее стало известно, что столкновение произошло на 59-м километре автодороги "Воронеж – Луганск" в Хохольском районе области. Ford Focus, ехавший в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким погибших и распорядился помочь пострадавшей девочке.