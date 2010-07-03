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Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем. Еще один получил ранения, сообщает РИА Новости.

Авария произошла в Острогожском районе рядом с селом Оськино. Там столкнулись Ford Focus и микроавтобус Volkswagen Transporter.

По предварительным данным, детей среди жертв аварии нет. Сейчас на месте ДТП работают экстренные службы. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее в Подмосковье два человека погибли в результате наезда квадроцикла на дерево. Еще один получил ранения и был госпитализирован.