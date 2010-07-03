Водителя перевернувшегося в центре Москвы внедорожника забрали в полицию

Предполагаемый виновник ДТП пытался ударить других участников и очевидцев

Водитель внедорожника, перевернувшегося в Басманном районе столицы, пытался затеять драку с другими водителями. По словам очевидцев, он находился в неадекватном состоянии,сообщает телеканал Москва 24.

Мужчина в грубой форме угрожал другим водителям и рвался пустить в ход кулаки. Успокоить дебошира пыталась его спутница.

В результате водителя задержали сотрудники полиции, сейчас его уже доставили в отделение. Был ли он под действием наркотических средств – определит медицинская экспертиза.

ДТП произошло в районе дома 1/33 по улице Большая Почтовая. Там столкнулись Range Rover, Mercedes и Audi, в результате чего пострадал один человек. Первая машина после столкновения перевернулась.

Из-за аварии были перекрыты две полосы. На место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь.