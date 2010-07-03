Внедорожник перевернулся после ДТП в центре Москвы

Фото: Москва 24

Авария с тремя автомобилями случилась в Басманном районе столицы, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло в районе дома 1/33 по улице Большая Почтовая. Там столкнулись Range Rover, Mercedes и Audi, в результате чего пострадал один человек. Первая машина после столкновения перевернулась.

Перекрыто две полосы. На месте происшествия работают полицейские и скорая помощь.

А на МКАД сегодня была авария с пятью машинами, есть также один пострадавший, ему оказали медицинскую помощь. Движение на участке ограничивали.

В микроблоге транспортного комплекса Москвы в Twitter также сообщают об аварии с двумя машинами. Из-за нее перекрывали движение по дублеру Щелковского шоссе в сторону области, сейчас его восстановили по одной полосе.