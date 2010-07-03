Два человека погибли в результате наезда квадроцикла на дерево в Подмосковье

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Подмосковье два человека погибли в результате наезда квадроцикла на дерево. Еще один получил ранения и был госпитализирован, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на областной главк МВД.

Инцидент произошел вечером в субботу, 15 июня, в деревне Тимошкино в Дмитровском городском округе. Водитель квадроцикла не справился с управлением и врезался дерево.

На месте происшествия работает полиция. Выясняется все причины и обстоятельства инцидента.

Ранее в центре Москвы перевернулся внедорожник. Водитель после аварии попытался затеять драку с другими участниками дорожного движения.