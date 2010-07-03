Три человека пострадали в ДТП на юге столицы

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На пересечении Варшавского шоссе и улицы Сумской столкнулись три автомобиля. Одна из машин перевернулась. Три человека пострадали, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции и специалисты скорой помощи – они осматривают пострадавших.



Утром в понедельник, 17 июня, Центр организации дорожного движения оценил трафик в Москве в 1 балл. Плотные потоки образовались на Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов. Затруднено движение на внутренней стороне МКАД вблизи 2 километра.

