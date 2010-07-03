На Ярославском шоссе столкнулись 11 автомобилей

В Сергиево-Посадском городском округе произошло крупное ДТП. На 59-м км трассы М8 "Холмогоры" в Сергиево-Посадском районе столкнулись 11 автомобилей, в том числе грузовик. В результате ДТП пострадали два человека. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По словам собеседника агентства, по данному факту сотрудниками ДПС ГИБДД оформлен административный материал, выясняются все обстоятельства произошедшего.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
На прошлой неделе в Тульской области произошло крупное ДТП. В колонну МЧС въехала фура. Это произошло на 201-м километре трассы М4 "Дон". Колонна МЧС ехала в Керчь для плановых работ по разминированию.
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