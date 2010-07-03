Мотоциклист получил травмы в ДТП на западе Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись в столичном районе Фили-Давыдково. В результате аварии травмы получил мотоциклист, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло в районе дома 22 на улице Кременчугская. Источник в правоохранительных органах сообщил, что мотоциклом управлял несовершеннолетний.

Накануне два человека пострадали в результате ДТП в столичном районе Рязанский. Там столкнулись Volvo и такси Volkswagen Polo.