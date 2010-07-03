Два человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

Два человека пострадали в результате ДТП с участием такси в столичном районе Рязанский, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Volvo и такси Volkswagen Polo столкнулись на пересечении 2-го Грайвороновского проезда и Проектируемого проезда №2282.

Сейчас на месте ДТП находятся экстренные службы города, полиция проверяет обстоятельства произошедшего.

Ранее на МКД столкнулись четыре автомобиля. ДТП произошло на внутренней стороне 4-го километра дороги. В результате аварии пострадали два человека.