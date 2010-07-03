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12:18

ДТП с автобусом в столице спровоцировал водитель легкового автомобиля

происшествия ДТП

12:18

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ДТП с участием автобуса на востоке столицы спровоцировал водитель легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

"Водитель не предоставил преимущество городскому транспорту на перекрестке и допустил столкновение. В результате случившегося ушибы получила одна пассажирка автобуса, она обратилась за медицинской помощью", – цитирует Агентство "Москва" представителя ведомства.

Авария произошла утром в пятницу, 5 июля, на пересечении 5-го проспекта Новогиреева и улицы Алексея Дикого. Столкнулись автомобиль Renault Logan и автобус ЛиАЗ, который следовал по маршруту №21.

На месте аварии работают сотрудники полиции и медики. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на востоке столицы произошла авария с участием двух машин и мотоцикла, пострадал один человек. ДТП случилось на внешней стороне четвертого километра МКАД.

Ночью на Киевском шоссе водитель сбил двух пешеходов. Все произошло на 67-м километре трассы. Как рассказали очевидцы, автомобиль на полной скорости выскочил на обочину, по которой шли две девушки-подростка. От удара их разбросало по дороге. Одна из пострадавших погибла на месте, вторую девушку увезли в больницу с тяжелыми травмами.

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