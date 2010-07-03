Мотоциклист пострадал при столкновении с двумя автомобилями на МКАД

На востоке столицы произошла авария с участием двух машин и мотоцикла, пострадал один человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД РФ по городу.

По словам собеседника агентства, ДТП произошло на внешней стороне 4 километра МКАД. Там столкнулись автомобилист и два автомобиля.

"В результате аварии пострадал водитель мотоцикла", – сказал собеседник агентства. Обстоятельства произошедшего устанавливают.

22 июня в столичном районе Фили-Давыдково столкнулись мотоцикл и легковушка. В результате аварии травмы получил мотоциклист. Источник в правоохранительных органах сообщил, что мотоциклом управлял несовершеннолетний.

