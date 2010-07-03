Водитель такси сбил пешехода на юге Москвы

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Автомобиль такси сбил пешехода в столичном районе Орехово-Борисово Южное.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, ДТП произошло в районе дома 65 по Каширскому шоссе.

Пострадавший передан бригаде скорой помощи. Водителя такси опрашивают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства случившегося.

14 июля авария с участием машины скорой помощи и такси произошла в столичном районе Марфино.