Девять человек пострадали в ДТП в Амурской области

В Амурской области в результате ДТП пострадали девять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Амурской области.
На дороге сообщением Белогорск-Новое-Ромны столкнулись две иномарки.
"В результате ДТП пострадали 9 человек, в том числе 4 несовершеннолетних, 2010, 2005 и 2002 годов рождения", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель одной из машин выехал на встречную полосу.
Пострадавших доставили в Белогорскую больницу.
Ранее стало известно, что в ГИБДД пришли к выводу, что одной из основных причин гибели людей на российских дорогах является выезд на встречную полосу. Эту проблему планируют решать при помощи разделения потоков транспорта.
Как пояснили сотрудники ГИБДД, идея разделить потоки транспорта, чтобы сократить число случаев выезда на "встречку", нашла отражение в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
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