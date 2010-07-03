Более 100 человек стали жертвами наводнений в Индии

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В результате наводнений в Индии погибли 106 человек. Стихийное бедствие охватило штат Бихар на востоке страны, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

Согласно последним данным, наводнение затронуло 8 миллионов 55 тысяч человек в 12 округах штата. Как уточняет NDTV, от удара стихии сильнее всего пострадал округ Ситамархи. Там жертвами наводнений стали 27 человек.

Причиной ЧС были сильные ливни на территории Непала. Они вызвали резкое повышение уровня воды сразу в нескольких реках региона. Как отмечают сотрудники управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, на данный момент вода начала постепенно спадать.

Ранее сообщалось, что из-за мощного наводнения на северо-востоке Индии погибли более 60 человек. В начале июля в штате Ассам муссонные ливни спровоцировали подъем воды, что и привело к стихийному бедствию. В момент пика паводка в зоне затопления находилось более шести миллионов человек.