Тайфун "Кроса" обесточил девять населенных пунктов на Сахалине

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Тайфун "Кроса" стал причиной обрывов линий электропередач на Сахалине. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

"Тропический шторм заявил о себе на острове сильным ветром порывами более 30 метров в секунду. Без электричества частично остались девять населенных пунктов. Развернуты аварийно-восстановительные работы", – сообщили в пресс-службе.

Ночью основной удар стихии пришелся на западное побережье Сахалина. Отмечается, что в обесточенных населенных пунктах проживают более 7 тысяч человек.

Ранее от тайфуна "Кроса" в Японии пострадали 16 человек. Скорость ветра в некоторых районах страны достигала 35 метров в секунду. Местные авиакомпании сообщили об отмене более 760 рейсов. Власти просят об эвакуации почти 580 тысяч жителей.