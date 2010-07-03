Число пострадавших от тайфуна на западе Японии достигло 16 человек

13:43
13:43
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Фото: ТАСС/EPA/ JIJI PRESS
Число пострадавших от тайфуна "Кроса" на западе Японии достигло 16 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Местные власти призывают население не выходить на улицу без надобности и следить за сообщениями об эвакуации. Из-за тайфуна в Японии серьезно нарушено транспортное сообщение. К настоящему времени авиакомпании отменили более 760 внутренних рейсов.
Эвакуация людей из-за возможного наводнения произошла в Коти и 14 других префектурах Японии. Власти призвали эвакуироваться почти 580 тысяч жителей.
По данным метеорологического агентства Японии, тайфун "Кроса" представляет угрозу для 280 тысяч жителей островов Сикоку и Кюсю. В Японии действует повышенный уровень опасности.
Сейчас скорость ветра в пределах тропического шторма составляет порядка 35 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, на западе Японии может выпасть до 800 миллиметров осадков. "Кроса" стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в текущем году.
В пятницу, 9 августа, в Китае был объявлен красный уровень опасности из-за приближающегося тайфуна. Порывы ветра достигали 52 метров в секунду. Число жертв в результате тайфуна превысило 40 человек. Стихия уничтожила около 175 тысяч гектаров сельхозугодий, разрушены более 600 зданий. Власти эвакуировали более 180 тысяч человек.
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