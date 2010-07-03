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07:38

Число жертв тайфуна в Китае увеличилось до 43 человек

происшествия за рубежом

07:38

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Фото: ТАСС/Zuma

Число погибших в Китае из-за тайфуна "Лекима" увеличилось до 43 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что еще 17 человек числятся пропавшими без вести. По последним данным, стихия уничтожила 175 тысяч гектаров сельхозугодий, разрушены более 600 зданий. Власти эвакуировали более 180 тысяч человек. Полицейские и пожарные в данный момент продолжают вести поисково-спасательные работы.

Накануне сообщалось о 32 погибших и 16 пропавших без вести. Из-за смещения по Китаю тайфуна "Лекима" в Приморье объявлено штормовое предупреждение. В региональном Гидрометцентре уточнили, что уровень воды на реках западных и центральных районов края может подняться на 0,6-1,4 метра. Синоптики предупреждают о возможных подтоплениях сельхозугодий и отдельных участков дорог.

В пятницу, 9 августа, в Китае был объявлен красный уровень опасности из-за приближающегося тайфуна. Порывы ветра достигали 52 метров в секунду.

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происшествия за рубежом

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