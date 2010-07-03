В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна "Лекима"

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В Приморье на вечер воскресенья и понедельник объявлено штормовое предупреждение из-за смещения по Китаю тайфуна "Лекима", передает ТАСС.

"В западных, центральных и на севере восточных районов Приморского края ожидается сильный дождь с количеством 15-45 миллиметров за 12 часов и менее, местами очень сильный дождь с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее, сильные ливни 30 миллиметров и более за 1 час и менее", – отметили в региональном Гидрометцентре.

Вместе с тем на остальной территории края и во Владивостоке ожидаются умеренные и сильные дожди, в отдельных районах – гроза и усиление ветра. Уровень воды на реках западных и центральных районов края может подняться на 0,6-1,4 метра. Синоптики предупреждают о возможных подтоплениях сельхозугодий и отдельных участков дорог.

Ранее стало известно, что число погибших в Китае из-за тайфуна "Лекима" увеличилось до 28 человек. Еще 20 человек числятся пропавшими без вести. Полицейские и пожарные в данный момент продолжают вести поисково-спасательные работы.