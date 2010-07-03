Число жертв тайфуна в Китае возросло до 28 человек

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Число погибших в Китае из-за тайфуна "Лекима" увеличилось до 28 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету "Жэньминь жибао".

"По состоянию на 6:30 воскресения 28 человек погибли", – рассказали в сообщении.

Отмечается, что еще 20 человек числятся пропавшими без вести. Полицейские и пожарные в данный момент продолжают вести поисково-спасательные работы.

В пятницу в Китае был объявлен красный уровень опасности из-за приближающегося тайфуна. Порывы ветра достигали 52 метров в секунду.