В результате тайфуна в Китае погибли 22 человека

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Число погибших в Китае в результате тайфуна "Лекима" увеличилось до 22 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Сильные дожди в городе Вэньчжоу спровоцировали горный обвал, который блокировал течение реки. В результате поводка порядка 120 человека оказались окружены водой.

Уточняется, что в настоящее время сотрудники полиции и пожарные проводят мероприятия по поиску и спасению пострадавших.

Тайфун достиг побережья городского уезда Вэньлин в 01:45 10 августа (9 августа 20:45 по Москве). Порывы ветра достигали 52 метров в секунду. В пятницу в Китае был объявлен красный уровень опасности из-за приближающегося тайфуна.

