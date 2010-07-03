Пользователи соцсетей засняли гигантский смерч в Сочи



Пользователи социальных сетей выложили видео со смерчами, бушующими в районе Сочи. Видно, как огромная воронка высотой несколько десятков метров приближается к побережью. Водный столб прошел совсем близко от жилых домов.

4 августа в Сочи было объявлено штормовое предупреждение. В понедельник на Кубани также ожидаются сильные дожди с грозами, градом и ветром с порывами до 25 метров в секунду. Из-за риска смерчей были эвакуированы дети и сотрудники лагерей "Ровесник" и "Лебяжий берег".



Ранее сообщалось, что в Сочи после ливня обрушился участок трассы в микрорайоне Мамайка. Это главная дорога, связывающая населенные пункты вдоль побережья. Информации о пострадавших не поступало.