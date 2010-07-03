На Кубани эвакуировали два детских лагеря из-за угрозы смерчей

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В Краснодарском крае эвакуировали детей и сотрудников лагерей "Ровесник" и "Лебяжий берег" из-за риска возникновения смерчей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Как уточнили в ведомстве, из лагеря "Ровесник" автобусы вывезли в город Славянск-на-Кубани 90 детей и 25 взрослых. Из "Лебяжьего берега" в село Ачуево эвакуировали 160 детей и 54 взрослых.

В крае было объявлено три экстренных предупреждения об опасности возникновении смерчей в акватории Черного моря. В связи с этим в состояние повышенной готовности привели 100 спасателей и 24 единицы техники.