В Сочи после ливня обрушился участок трассы

19:05
19:05
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Фото: скриншот видео телеграм-канал "Говорит Москва"
Участок трассы обрушился в микрорайоне Мамайка в Сочи. Это главная дорога, связывающая населенные пункты вдоль побережья. Движение транспорта организовано по одной полосе.
"В 17:30 произошло обрушение части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 (Джубга-Сочи). Движение осуществляется по одной полосе, регулируют экипажи ГИБДД", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Сведений о пострадавших не поступало. Длина разрушенного участка – более 10 метров, глубина — около пяти.
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‼️BREAKING NEWS‼️ ⠀ В Мамайке после дождя обрушилась дорога прямо на мосту! К счастью в этот момент никого не было! Дорога перекрыта! ⠀ Обновление:👇 Информация от МЧС России 17:55 ⠀ В оператную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение что в 17.30 произошло обрушение части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 г. Сочи. Движение осуществляется по одной полосе, регулируют экипажи ГИБДД. На место направлены силы и средства МЧС России. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. 📷+🎥: от очевидцев. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #ДТПСочи #Sochi #Сочи #Адлер #Adler #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #РозаХутор #Сочи2019 #Туапсе #Геленджик #Анапа #Краснодарскийкрай #Краснодар
Публикация от ЧП СОЧИ 🔞 (@chp_sochi)
На курорте ночью 25 июля прошел сильный ливень. Подъем уровня воды зафиксирован на четырех реках Большого Сочи. На участке Магри – Веселое сохраняется опасность формирования смерчей над морем.
За сутки в разных населенных пунктах Краснодарского края произошло несколько ЧП. В региональном центре на улице 1-я линия поймы реки Кубань обрушился фасад частного дома. В горах Красной Поляны на дорогу в районе Сулимовского ручья после сильного ливня сошли несколько селей.
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