В Сочи после ливня обрушился участок трассы

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Участок трассы обрушился в микрорайоне Мамайка в Сочи. Это главная дорога, связывающая населенные пункты вдоль побережья. Движение транспорта организовано по одной полосе.

"В 17:30 произошло обрушение части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 (Джубга-Сочи). Движение осуществляется по одной полосе, регулируют экипажи ГИБДД", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сведений о пострадавших не поступало. Длина разрушенного участка – более 10 метров, глубина — около пяти.



На курорте ночью 25 июля прошел сильный ливень. Подъем уровня воды зафиксирован на четырех реках Большого Сочи. На участке Магри – Веселое сохраняется опасность формирования смерчей над морем.

За сутки в разных населенных пунктах Краснодарского края произошло несколько ЧП. В региональном центре на улице 1-я линия поймы реки Кубань обрушился фасад частного дома. В горах Красной Поляны на дорогу в районе Сулимовского ручья после сильного ливня сошли несколько селей.