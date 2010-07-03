Москвичей предупредили о сильном ветре во вторник

Фото: depositphotos/VBaleha

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе на 6 августа, передает Агентство "Москва".

Предупреждение связано с возможными порывами сильного ветра.

При этом уже со вторника температура в Москве начнет повышаться – из Европы будут поступать теплые воздушные массы. В середине недели температурный режим приблизится к средним многолетним значениям.

Так, ночью 6 августа ожидается не ниже 8–10 градусов тепла, днем – 16–18 градусов. В среду ночью температура составит 10–12 градусов, днем – 20–22 градуса. В пятницу значительных изменений в характере погоды не предвидится.

А вот в выходные вновь немного похолодает. Ночью ожидается не выше 10–15 градусов, а днем – до 22. По данным метеорологов, это немного ниже средних многолетних значений.