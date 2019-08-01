Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В нескольких российских регионах нынешний август будет заметно прохладнее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Гидрометцентр.

По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимира Тищенко, начало месяца принесет пониженные температуры в Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа.

Так, норма для начала августа в Москве составляет 24 градуса тепла днем и 15 градусов ночью. В конце последнего летнего месяца в дневные часы обычно бывает плюс 19, ночью – плюс 10 градусов. В этом году значения снизятся.

Также ниже нормы средняя температура воздуха в августе прогнозируется в Приволжском федеральном округе. При этом на юге европейской территории страны аномальных изменений не предвидится, а количество осадков и вовсе окажется меньше средних многолетних значений.

В некоторых местах будет даже теплее обычного. Это, например, восток Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Сибирский федеральный округ, Бурятия, Забайкальский край и Приморье. Не пострадают от холодов и черноморские курорты. В Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края ожидаются близкие к обычным условия: дневная температура в пределах 25-30 градусов тепла.

В четверг, 1 августа, в Москве продлили желтый уровень погодной опасности. Утром столбики термометров покажут плюс 12 градусов. Днем температура воздуха составит плюс 16 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 4–7 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное – 742 миллиметра ртутного столба.