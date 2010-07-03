Четверг в Москве станет самым теплым днем на этой неделе

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Фото: ТАСС/Zuma
Предстоящий четверг, 8 августа, станет самым теплым днем на этой неделе, сообщает Агентство "Москва". По данным синоптиков центра погоды "Фобос", в дневные часы столбики термометров поднимутся до 23–25 градусов.
В целом температура в Москве начнет повышаться начиная со вторника – из Европы начнут поступать более теплые воздушные массы. В середине недели температурный режим приблизится к средним многолетним значениям.
Ночью 6 августа будет уже не ниже 8–10 градусов, днем – 16–18 градусов. В среду, 7 августа, ночью температура составит 10–12 градусов тепла, а днем – 20–22 градуса. В пятницу характер погоды не изменится.
В выходные снова немного похолодает. Ночью ожидается не выше 10–15 градусов ночью, а днем – 17–22. По данным синоптиков, это немного ниже средних многолетних значений.
Ранее синоптики сообщили, что минувшей ночью в Подмосковье температура опустилась до рекордных значений. В частности, в Черустях минимум температуры воздуха составил +1,9 градуса, а в Травостое было -2 градуса. Таким образом, для этого района был установлен новый рекорд минимальной температуры.
Переменная облачность и небольшие осадки ожидают москвичей и жителей Подмосковья 5 августа. Днем воздух в столичном регионе прогреется максимум до +17 градусов.
Как уточнили синоптики, в первый день новой недели небо будет затянуто облаками, а местами пройдут кратковременные дожди. Столбики термометров в столице покажут плюс 14–16 градусов. По области дневная температура воздуха составит от +14 до +17 градусов. Однако из-за высокой влажности (60%) по ощущениям будет на два–три градуса холоднее. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.
Стало известно, когда в Москве потеплеет
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