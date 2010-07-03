Июль стал самым холодным в Москве за 100 лет

Месячная температура воздуха в июле на разных метеостанциях Москвы отставала от нормы на 1,5–1,8 градуса и составила в среднем 16,7 градуса, передает портал "Метеоновости".
"В текущем столетии это самый холодный июль, а за последние 140 лет он войдет лишь в число 20 самых холодных. По аномалии он схож с 1965 и 1979 годами", – говорится в сообщении.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, "можно даже сказать, что он самый холодный в нынешнем тысячелетии, это тоже будет правда".
Он отметил, что всего наблюдения в Москве ведутся с 1879 года. За это время было около 10–11 процентов холодных июлей. Также специалист указал, что только в 2–3 процентах случаев, примерно раз в 30-50 лет, встречаются такие же температуры в августе.
"31 июля и 1 августа – обычно самые теплые дни, но в данном случае произошло наоборот. Средняя температура отличалась на 7,5 градуса", – цитирует Вильфанда "Вечерняя Москва".
Ранее синоптики предупредили москвичей, что погоду в первые выходные августа с трудом можно будет назвать летней. Температура воздуха не поднимется выше +18 градусов.
Прохладная и пасмурная погода ожидается в Москве в выходные
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