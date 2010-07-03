Синоптики рассказали о погоде в первые выходные августа

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Синоптики предупредили москвичей, что погоду в первые выходные августа с трудом можно будет назвать летней. Температура воздуха не поднимется выше +18 градусов. В городе будет облачно и ветрено, сообщили Агентству "Москва" в центре погоды "Фобос".
"По-прежнему в столичном регионе будет наблюдаться северный ветер, умеренный до сильного, каких-то изменений температуры не произойдет", – рассказали специалисты. По прогнозам, 3 и 4 августа в столице и Подмосковье небо затянут облака, хотя временами будет проглядывать солнце. Местами возможны небольшие дожди.
В дневные часы столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов. В ночное время похолодает до 9–11 градусов. Скорость ветра, уточнили синоптики, составит 6–11 метров в секунду днем и до 2–7 метров в секунду ночью.
По информации центра "Фобос", атмосферное давление в выходные будет равно 739 миллиметрам ртутного столба, что на восемь–девять миллиметров ниже нормы.
На следующей неделе, заявили метеорологи, в Москве сохранится прохладная и дождливая погода. В начале августа столичный регион останется под влиянием холодного циклона. В понедельник, 5 августа, в городе будет около +16 градусов, во вторник – от +13 до +18. Пройдут кратковременные дожди. В Гидрометцентре отметили, что август в этом году будет заметно прохладнее обычного.
Не порадовал погодой москвичей и июль. 31 июля в столице стало самым холодным днем как минимум за 70 лет. Воздух в городе прогрелся всего до +14,7 градуса.
Какой будет погода в августе
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