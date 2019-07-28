Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за подтопления насосной станции

Власти Приморского края ввели режим ЧС из-за подтопления насосной станции в районе Приморья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Приморья.

"Коммунальщики продолжают восстановительные работы на насосной станции в поселке Лучегорск, которая оказалась затопленной из-за сильных дождей в ночь на 27 июля. На время устранения аварии в Пожарском районе введен режим ЧС. Для населения организован подвоз воды автоцистернами", – говорится в распространенном релизе.

Уточняется, что в настоящий момент в регионе специалисты производят откачку воды из насосной, после чего им предстоит определить степень повреждения оборудования. К месту ЧП прибыли пожарно-насосные станции из Дальнереченска, Лесозаводска и Спасска-Дальнего.

"Уровень воды понизился более чем на метр, но вода еще поступает через стенки, в машинном отделении осталось откачать примерно полметра воды", – отмечают в пресс-службе.

В настоящий момент стоит вопрос о введении режима ЧС федерального уровня из-за паводка. Размер ущерба к этой минуте оценивается в 500 миллионов рублей. Большинство средств уходит на ликвидацию последствий.

18 июля в Благовещенске был введен режим чрезвычайной ситуации из-за мощного ливня. Только за сутки в городе выпало более 60 миллиметров осадков, это почти половина месячной нормы. Подтопило более 100 жилых домов, а также детские сады, школы и дороги. Без света остались несколько районов.

Во власти непогоды оказались сразу несколько регионов Сибири и Дальнего Востока. В Амурской области из-за сложных метеоусловий начались перебои с электроэнергией. Грозовой фронт оставил без света почти две тысячи зданий в Новосибирске. Улицы города превратились в реки, затопило трамвайные линии. На Улан-Удэ налетел шторм. Сильный ветер, который сопровождался дождем, валил деревья и срывал кровлю с крыш.

