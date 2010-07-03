Не менее девяти человек погибло из-за дождей в горах Китая

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Не менее девяти человек погибло в Китае из-за схода горных пород, вызванного сильными дождями, сообщает сайт "Комсомольской правды". Еще четверо числятся пропавшими без вести.

ЧП произошло в китайской провинции Хубэй 4 августа около 23:00 (18:00 мск). Из-за стихии десятки человек оказались в ловушке в горном ущелье уезда Хэфэн. На их спасение отправились 14 автомобилей и более 60 сотрудников аварийных служб. Сейчас удалось спасти уже 61 человека, но поисковые работы продолжаются.

В июле в результате ударов молний на востоке Индии за два дня погиб 51 человек. Еще девять пострадали.

Уточняется, что 39 человек погибли в штате Бихар, 12 – в Джаркханде. Родственникам жертв выплатят компенсации, а пострадавшим предоставят необходимое лечение.