Пропавшие в зоне паводка в Приангарье 30 человек найдены живыми

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Правоохранители нашли 30 человек, которые считались без вести пропавшими в зоне дождевых паводков в Иркутской области.

"На сегодня в списке без вести пропавших числится 11 человек. Погибли 22 человека", – говорится на портале правительства региона.

На сайте ГУ МЧС по региону говорится, что в настоящий момент остаются подтопленными 274 жилых дома, в которых проживают 560 человек. Тулун остается без водоснабжения, проводятся работы по просушке оборудования водозабора. В 35 населенных пунктах вернули электричество. Без элетроснабжения остаются населенные пункты Нижнеудинского и Тулунского районов.

Ранее жители области пожаловались, что спекулянты перепродают гуманитарную помощь, которую присылают для пострадавших от паводка. Глава региона Сергей Левченко пообещал, что перемещение груза на всех этапах – от транспортировки до передачи муниципалитетам – будет под контролем.

Более 3,5 тысячи домов признаны непригодными для жизни, здания бесполезно восстанавливать. К такому выводу пришла специальная комиссия. Новые дома пострадавшим обещают выделить не позднее октября. До момента переселения им предоставлено временное жилье. Также властям предстоит восстановить дороги, школы, поликлиники.

Паводки – не единственное природное бедствие в Иркутской области в последние дни. На утро воскресенья на территории региона действует 37 лесных пожаров, в том числе и в "Заповедном Прибайкалье". С начала дня ликвидировано два возгорания общей площадью 110 гектаров. Оба они располагались в Усть-Илимском районе.

