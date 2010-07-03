Пропавшие в зоне паводка в Приангарье 30 человек найдены живыми

Правоохранители нашли 30 человек, которые считались без вести пропавшими в зоне дождевых паводков в Иркутской области.
"На сегодня в списке без вести пропавших числится 11 человек. Погибли 22 человека", – говорится на портале правительства региона.
На сайте ГУ МЧС по региону говорится, что в настоящий момент остаются подтопленными 274 жилых дома, в которых проживают 560 человек. Тулун остается без водоснабжения, проводятся работы по просушке оборудования водозабора. В 35 населенных пунктах вернули электричество. Без элетроснабжения остаются населенные пункты Нижнеудинского и Тулунского районов.
Ранее жители области пожаловались, что спекулянты перепродают гуманитарную помощь, которую присылают для пострадавших от паводка. Глава региона Сергей Левченко пообещал, что перемещение груза на всех этапах – от транспортировки до передачи муниципалитетам – будет под контролем.
Более 3,5 тысячи домов признаны непригодными для жизни, здания бесполезно восстанавливать. К такому выводу пришла специальная комиссия. Новые дома пострадавшим обещают выделить не позднее октября. До момента переселения им предоставлено временное жилье. Также властям предстоит восстановить дороги, школы, поликлиники.
Паводки – не единственное природное бедствие в Иркутской области в последние дни. На утро воскресенья на территории региона действует 37 лесных пожаров, в том числе и в "Заповедном Прибайкалье". С начала дня ликвидировано два возгорания общей площадью 110 гектаров. Оба они располагались в Усть-Илимском районе.
Наводнение в Иркутской области получило статус ЧС федерального масштаба
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.