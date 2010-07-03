Высшая степень угрозы объявлена в Японии из-за тайфуна "Хагибис"

09:49
Фото: ТАСС/AP Photo/Toru Hanai
Власти Японии объявили пятый уровень угрозы в связи с тайфуном "Хагибис", который в ближайшие часы должен обрушиться на страну, сообщает ТАСС.
Сообщение было разослано на мобильные телефоны, объявления прозвучали по телевидению и в интернете.
Метеорологи предупреждают, что максимальный уровень угрозы объявлен в шести префектурах центральной части страны, включая Токио и его окрестности. Местных жителей призывают укрыться в специальных эвакуационных центрах.
Тайфуну "Хагибис" в Японии присвоили порядковый номер 19. По силе и возможному ущербу его сравнивают с тайфуном Ида (Каногава), в результате которого погибли 1269 человек.
Тайфун движется на японский архипелаг с юго-востока. В настоящее время давление в центре составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик, повалить деревья и опоры электропередач.
Уже сейчас в Токио идет сильный дождь, который сопровождается порывами шквалистого ветра. Ожидается, что японской столицы он достигнет к ночи на воскресенье.
В августе от тайфуна "Кроса" в Японии пострадали 16 человек. Скорость ветра в некоторых районах страны достигала 35 метров в секунду. Местные авиакомпании сообщили об отмене более 760 рейсов. Власти просят об эвакуации почти 580 тысяч жителей.
Местные власти призывали население не выходить на улицу без надобности и следить за сообщениями об эвакуации. Из-за тайфуна в Японии было серьезно нарушено транспортное сообщение. Эвакуация людей произошла в Коти и 14 других префектурах страны.
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