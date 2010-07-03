Число жертв тайфуна в Японии возросло до 53

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Число погибших в результате удара мощного тайфуна Хагибис в Японии увеличилось до 53 человек, сообщает агентство Kyodo.

В районах, которые подверглись наводнениям и оползням, продолжается поисково-спасательная операция.

Ранее сообщалось о 40 погибших. В районах, на которые пришелся удар стихии, восстанавливают инфраструктуру. К работам привлечены спасатели и подразделения Сил самообороны.

В Токио и соседних префектурах из-за обрывов линий электропередачи без света остаются более 50 тысяч домов. Более чем в 130 тысячах квартир и домов по всей стране нет водоснабжения. Некоторые участки скоростных автомобильных дорог перекрыты.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу, 12 октября. По силе и возможному ущербу его сравнивают с тайфуном "Ида", в результате которого погибли 1269 человек.

Объявлен максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио. Местные власти призывали население не выходить на улицу без надобности и следить за сообщениями об эвакуации. Как уточнили в посольстве РФ в Японии, информация о пострадавших россиянах не поступала.

В августе от тайфуна "Кроса" на западе Японии пострадали 16 человек. Он стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в текущем году. Эвакуироваться призывали почти 580 тысяч жителей.

