Число жертв тайфуна в Японии возросло до 40

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Жертвами тайфуна "Хагибис" в Японии стали как минимум 40 человек, сообщает телеканал NHK.

Пропавшими без вести числятся 16 человек. 30 тысяч японцев не могут вернуться в свои дома. Они находятся в эвакуационных центрах после удара стихии, заявил премьер-министр Синдзо Абэ. Поисково-спасательная операция продолжается круглосуточно.

Абэ также распорядился создать специальные группы жизнеобеспечения в пострадавших районах. Они должны будут помочь восстановить водоснабжение и подачу электричества и следить за условиями жизни в эвакуационных центрах.

В районах, на которые пришелся удар стихии, восстанавливают инфраструктуру. К работам привлечены спасатели и подразделения Сил самообороны.

В Токио и соседних префектурах из-за обрывов линий электропередачи без света остаются порядка 53 тысяч домов. Более чем в 130 тысячах квартир и домов по всей стране нет водоснабжения.

Железнодорожный транспорт должен войти в график в течение дня. Некоторые участки скоростных автомобильных дорог по-прежнему перекрыты.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу, 12 октября. По силе и возможному ущербу его сравнивают с тайфуном Ида (Каногава), в результате которого погибли 1269 человек.

Объявлен максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио. Местные власти призывали население не выходить на улицу без надобности и следить за сообщениями об эвакуации. Как уточнили в посольстве РФ в Японии, информация о пострадавших россиянах не поступала.

В августе от тайфуна "Кроса" на западе Японии пострадали 16 человек. Он стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в текущем году. Эвакуироваться призывали почти 580 тысяч жителей.