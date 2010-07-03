Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

09:37

Число жертв тайфуна в Японии возросло до 40

за рубежом происшествия

Фото: ZUMA/ZEUS/ТАСС

Жертвами тайфуна "Хагибис" в Японии стали как минимум 40 человек, сообщает телеканал NHK.

Пропавшими без вести числятся 16 человек. 30 тысяч японцев не могут вернуться в свои дома. Они находятся в эвакуационных центрах после удара стихии, заявил премьер-министр Синдзо Абэ. Поисково-спасательная операция продолжается круглосуточно.

Абэ также распорядился создать специальные группы жизнеобеспечения в пострадавших районах. Они должны будут помочь восстановить водоснабжение и подачу электричества и следить за условиями жизни в эвакуационных центрах.

В районах, на которые пришелся удар стихии, восстанавливают инфраструктуру. К работам привлечены спасатели и подразделения Сил самообороны.

В Токио и соседних префектурах из-за обрывов линий электропередачи без света остаются порядка 53 тысяч домов. Более чем в 130 тысячах квартир и домов по всей стране нет водоснабжения.

Железнодорожный транспорт должен войти в график в течение дня. Некоторые участки скоростных автомобильных дорог по-прежнему перекрыты.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу, 12 октября. По силе и возможному ущербу его сравнивают с тайфуном Ида (Каногава), в результате которого погибли 1269 человек.

Объявлен максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио. Местные власти призывали население не выходить на улицу без надобности и следить за сообщениями об эвакуации. Как уточнили в посольстве РФ в Японии, информация о пострадавших россиянах не поступала.

В августе от тайфуна "Кроса" на западе Японии пострадали 16 человек. Он стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в текущем году. Эвакуироваться призывали почти 580 тысяч жителей.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика