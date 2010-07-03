Посольство РФ призвало избегать поездок по Токио из-за тайфуна

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Российское посольство в Японии призывает граждан избегать поездок по Токио из-за надвигающегося тайфуна. Об этом говорится в Facebook диппредставительства.

12 октября в Токио может выпасть 500–600 миллиметров осадков при историческом максимуме в 371,9 миллиметра во время тайфуна Ида (Каногава) в сентябре 1958 года.

Ожидается, что дождь и ветер усилятся к ночи на 13 октября. Туристов просят избегать низин, тоннелей, воздержаться от поездок даже по городу на общественном или личном транспорте.

Также отмечается, что власти Токио открыли временное убежище для иностранных туристов, оказавшихся в затруднительном положении из-за нарушений общественного транспорта. Оно находится в токийском здании Bunka Kaikan в районе Уэно, Тайто-ку и открыто с 13:00 субботы до 9:00 воскресенья.

Число пострадавших в результате стихии превысило 50, один человек погиб, четверо пропали без вести. В Японии объявили максимальный уровень угрозы в шести префектурах центральной части страны, включая Токио и его окрестности.

Тайфуну "Хагибис" в Японии присвоили порядковый номер 19. Он движется на японский архипелаг с юго-востока. В настоящее время давление в центре составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик, повалить деревья и опоры электропередач.

