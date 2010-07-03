В АТОР заявили, что тайфун в Японии не угрожает россиянам

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Посольство РФ в Японии призывает российских граждан не выходить на улицу и избегать поездок из-за приближающегося тайфуна "Хагибис". Власти Токио открыли временное убежище для иностранных туристов, оказавшихся в затруднительном положении из-за нарушений работы общественного транспорта.

Согласно последним данным, по крайней мере два человека погибли и еще более 80 пострадали из-за удара стихии. В стране более 15 миллионов жителей готовятся к эвакуации. Тайфун может стать самым мощным за последние 60 лет.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что россиянам опасность не грозит.

"Они находятся в безопасности. Но, безусловно, туристы должны следить за прогнозом погоды, следовать указаниям представителей официальных органов и предпринимать адекватные ситуации действия", – говорится в сообщении АТОР.

Открыта круглосуточная горячая линия по телефону +81 50 38 16 27 87. Операторы готовы ответить на английском, китайском, корейском и японском языках.

Россиянка Наталья Шитикова рассказала телеканалу Москва 24 о том, что сейчас происходит в Токио.

"Сейчас я не смогла дойти до магазина, потому что меня просто сносил шквальный ветер. Везде приходят предупреждения. В SMS сообщают о тех районах, которые эвакуируют, и о том, как себя вести. Я уже вижу, что на улице летают иногда предметы какие-то. Железнодорожное сообщение закрыто, аэропорты закрыты, и дороги также перекрыты", – рассказала Шитикова.

В этом году тропические циклоны 19 раз косвенно или напрямую затрагивали японский архипелаг. По прогнозам, наиболее сильно влияние стихии столичный регион испытает в ближайшие два дня. Скорость ветра может достигать 50 метров в секунду. Синоптики сравнивают "Хагибис" с тайфуном "Ида". Он пронесся по Японии в 1958 года и унес жизни свыше 1,2 тысячи человек. В этот раз прогнозируется выпадение рекордного количества осадков, ожидаются оползни и разливы рек.

