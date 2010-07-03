Застрявшие в Японии из-за тайфуна россияне улетят во вторник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Группа российских туристов, которая несколько дней не могла покинуть Токио после отмены рейсов из-за тайфуна, вылетит в Россию во вторник, 15 октября.

Как рассказали ТАСС в посольстве РФ в Японии, они отправятся из аэропорта Нарита рейсом компании "S7" во Владивосток в 09:40 мск.

В посольство РФ в понедельник, 14 октября обратилась группа из 16 россиян. Большинство из них прилетели в Японию из Екатеринбурга.

Тайфун "Хагибис" обрушился на Японию 12 октября. Информация о пострадавших россиянах на данный момент не поступала.

По последним данным, в результате удара стихии погибли 58 человек, около 200 пострадали, 14 числятся пропавшими без вести.